Ronaldo deixa carta aberta aos adeptos do Cruzeiro: «Encontrámos o clube em estado terminal»

Depois de um final de temporada algo atribulado, o Cruzeiro alcançou na última jornada, com o empate frente ao Palmeiras de Abel Ferreira - que ditou o título do Verdão -, o 14.º lugar do Brasileirão, que dá acesso à Taça Sul-Americana. Apesar de reconhecer que "o caminho não foi fácil", Ronaldo Nazário, antigo avançado brasileiro e atual dono do clube, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem aos adeptos, numa carta aberta onde destacou a evolução da equipa que, segundo o próprio, estava em "estado terminal" aquando da sua chegada."Nação,Chegámos ao fim da difícil temporada de 2023 e a minha intenção aqui não é eximir-nos de culpa pelos erros cometidos - pelo contrário, reconhecê-los -, mas também mostrar os muitos passos positivos dados na direção de reerguer um gigante como o Cruzeiro. O caminho mais fácil nunca foi opção. E o correto, apesar de mais complexo, é o único verdadeiramente seguro a médio e longo prazo.Hoje, com muita alegria, estamos de volta à América [Taça Sul-Americana]! Há dois anos isso era inimaginável. E as nossas prioridades, desde o início da gestão, eram a organização das finanças, o respeito aos colaboradores e jogadores, o resgate dos valores e do orgulho de ser Cruzeiro, os pagamento em dia de toda a cadeia de suprimentos, o desenvolvimento das infraestruturas e dos investimentos na formação, além, claro, da reconstrução dos resultados desportivos de maneira sustentável.Não tenho dúvidas dos nossos acertos no caminho até aqui. Nunca escondi que seria a temporada mais difícil da nossa jornada juntos por diversos fatores, mas sei que também tropeçámos em decisões importantes e que cada um desses erros, embora tenha dificultado inclusive a nossa relação, nos proporcionou lições valiosas que nos impedirão de repeti-los.O momento agora é de alívio para todos nós, cruzeirenses. Sabemos que o ano esteve longe do ideal pela grandeza do Cruzeiro mas, apesar de tudo, superámos as maiores adversidades e não deixámos de aprender e crescer como instituição. Alcançámos marcos significativos, como a modernização de grande parte da estrutura física do centro de treinos e tantos outros investimentos que trarão resultados palpáveis no futuro - além de conquistas do futebol feminino e dos 'crias da toca'.O facto de termos encontrado o Cruzeiro em estado terminal nunca deixará de ser parte da nossa história, porém é tempo de virar a página, deixar o passado para trás, renovar o nosso compromisso e olhar para a frente: o novo Cruzeiro está em construção e dias muito melhores virão.Com a mesma paixão com que abracei o desafio em 2022 e com todas as aprendizagens que colhemos em 2023, asseguro que 2024 será, sem dúvida, superior e mais audacioso.Deixo aqui o meu profundo agradecimento a todos os que permaneceram ao nosso lado e a minha sincera compreensão aos que duvidaram de nós. A todos, peço um renovado voto de confiança. A vossa contribuição e apoio à equipa não serão em vão. Honraremos o nosso compromisso com firmeza, cientes da imensa responsabilidade que temos e obstinados por novas conquistas".