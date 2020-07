«Se o Brasil fizesse isto não levava 7!»: quando Júlio César ouviu 'dica' de Jorge Jesus

César Martins concedeu uma entrevista à 'ESPN Brasil' na qual recordou vários episódios da passagem pelo Benfica e em especial com Jorge Jesus, atual treinador do Flamengo. E uma dessas histórias envolveu o guardião brasileiro Júlio César, que tal como César Martins chegou à Luz no verão de 2014, poucas semanas depois da goleada histórica (7-1) sofrida pelo Brasil frente à Alemanha no Mundial.





"Quando o Júlio César chegou, o Jesus passou um lance do nosso jogo e disse: 'Estás a ver aqui, Júlio César? Se o Brasil tivesse feito isto não tinham levado sete!'. Naquele momento eu pensei: 'Meu Deus'", revelou o defesa brasileiro que atualmente representa o Santa Clara.

David Luiz, outro dos brasileiros do plantel naquela altura, também não foi poupado por JJ após a exibição pela canarinha nesse fatídico jogo com a Alemanha. "Cheguei ao Benfica com vários brasileiros que eram bem jovens e ele chamou-nos: 'Vocês têm de se soltar mais. Eu gosto do David Luiz, mas ele não pode fazer aquilo que fez com a Alemanha. Ele achou que era avançado? Pegar na bola e sair a correr? Liguei-lhe logo e dei-lhe uma reprimenda: 'Lixaste o Brasil!'", contou César Martins. "Eu ia dizer o quê? Ele foi o treinador que projetou o David Luiz...", acrescentou.



Na mesma entrevista César Martins, que jogou no Flamengo em 2015 e 2016 por empréstimo do Benfica, afirmou que nunca duvidou que o técnico português ia ter sucesso no Mengão. "Quando o Flamengo contratou o Jesus eu tinha a certeza que ia dar certo. Com a grandeza e estrutura do clube e os jogadores que podiam chegar, ele ia fazer história no Brasil. Se fizerem as coisas da forma que ele quer terão resultados positivos", explicou.