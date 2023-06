Textor confirma proposta da Arábia por Luís Castro: «Os sauditas estão a ir atrás de tudo»

John Textor, proprietário do Botafogo, confirmou, após a vitória sobre o Palmeiras, que Luís Castro tem uma proposta da Arábia Saudita. O norte-americano reconheceu que os valores apresentados são muito difíceis de recusar por parte do técnico português, que abordou o assunto na conferência após o jogo com o Palmeiras de Abel Ferreira.



"Combinámos que não íamos falar do assunto até este jogo. O Luís Castro tem uma proposta, as pessoas na Arábia Saudita estão a tentar controlar o mundo do futebol com dinheiro, é muito tentador. É uma decisão difícil", disse, ao 'Canal TF'.



"Os sauditas estão a ir atrás de tudo. Querem o meu melhor jogador no Lyon, o meu melhor jogador no Crystal Palace, os melhores jogadores e o meu treinador do Botafogo. Têm a estratégia de comprar tudo. Vamos ver o que vai acontecer não só com o Botafogo, mas com o mundo do futebol. São tempos estranhos", acrescentou o dono do Fogão.



Apesar do 'assédio', Textor admite que Luís Castro possa ficar: "Ele ama este clube, sei que quer ficar. As pessoas pensam que estamos sempre a conversar sobre isto, mas só falamos sobre futebol. Ele disse-me o quanto ama este clube e este balneário. Vamos ver."