Tite revelou votos para o FIFA The Best e deixou de fora Cristiano Ronaldo e Messi

Em entrevista ao canal Esporte Interativo, o selecionador brasileiro revelou os três jogadores nos quais votou para o prémio FIFA The Best e, de forma algo surpreendente, Tite deixou de fora dois dos três finalistas do prémio: Cristiano Ronaldo e Messi.





"Eu considero Neymar, De Bruyne e Lewandowski no mesmo patamar. Se tivesse que votar, como votei, Neymar", afirmou o treinador canarinho. "Refiro-me à última temporada e ao sucesso que cada atleta teve nas principais competições, por isso não coloco Messi nem Cristiano Ronaldo", justificou, deixando elogios à estrela da seleção brasileira."Considero, de forma criativa, lúdica e imprevisível, o Neymar e o Messi parecidos. Em condições normais de temperatura e pressão, o Neymar consegue, em momentos decisivos, tirar um coelho da cartola. Tem esse poderio do arco e flecha, o poder da finalização. Quando alcança maturidade em termos emocionais, potencializa as suas virtudes técnicas", analisou o técnico.

Tite destacou ainda atitude de Neymar e Marquinhos no jogo Paris SG-Basaksehir, marcado pelo episódio de alegado racismo do quarto árbitro face a um membro do staff da equipa turca. "Fiquei muito orgulhoso. Tanto do Neymar, como do Marquinhos, até do Leonardo [diretor do Paris SG] e outros brasileiros que estavam em campo. As duas equipas saíram juntas, não voltaram e uma reação dessas é muito emblemática", analisou o selecionador brasileiro.