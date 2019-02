Tragédia adia Fla-Flu

A CBF acompanha com consternação as primeiras informações sobre a tragédia no CT do Flamengo. Nossa solidariedade e orações para as famílias atingidas — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 8 de fevereiro de 2019

O trágico incêndio no centro de treinos do Flamengo, que esta sexta-feira fez dez mortos, levou a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) a adiar o jogo Fla-Flu de sábado, referente à meia-final da Taça Guanabara."A FFERJ lamenta a tragédia ocorrida no CT do Flamengo e se solidariza com as famílias. A FERJ informa que não há clima para a realização do Fla-Flu e está convocando, para reunião pela manhã, @FluminenseFC, Fla e a TV detentora dos direitos do Carioca para decidir sobre o caso", informou o organismo nas redes sociais.O dérbi do Rio de Janeiro, entre Flamengo e Fluminense, estava agendado para este sábado no Maracanã.Também a Confederação Brasileira de Futebol já reagiu a esta tragédia na redes sociais.