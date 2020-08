Vanderlei Luxemburgo: «Futebol brasileiro não começou depois de o Jorge Jesus chegar»

Vanderlei Luxemburgo, treinador do Palmeiras, foi esta segunda-feira confrontado com as recentes declarações sobre Jorge Jesus, explicou que a sua intenção não era criticar o antigo técnico do Flamengo que regressou ao Benfica e voltou a defender a capacidade dos técnicos brasileiros.





"Em momento algum eu critiquei o trabalho do Jesus. Muito pelo contrário, ele fez um grande trabalho no Flamengo, montou uma grande equipa, fez um trabalho fantástico. Mas, calma aí. O futebol brasileiro não começou depois de o Jesus chegar ao Brasil. Já temos história passada que o Filpo Núñez montou uma Academia no Palmeiras. Outros treinadores estrangeiros já fizeram grande trabalho, Béla Guttmann, o Fleitas Solich no Flamengo", começou por dizer o conceituado treinador do Palmeiras."O Jesus foi fantástico, montou uma equipa fantástica, também fiquei maravilhado. O que precisamos é de evoluir, sim, dentro da nossa cultura do futebol brasileiro e da nossa essência. Cada um tem de entender que precisamos melhorar, mas manter a essência. Essa foi sempre a nossa diferença no futebol mundial. Ganhámos com a nossa essência" justificou, negando ainda qualquer tipo de inveja para com os treinadores estrangeiros."Podem vir estrangeiros para cá, podem e devem vir. Ninguém tem inveja do treinador estrangeiro, muito pelo contrário. Podemos aprender também, como eles aprendem connosco. Não tenho nada de ser contra o Jesus, de não reconhecer o trabalho dele. Temos que discutir é o futebol brasileiro com a sua essência", concluiu Vanderlei Luxemburgo.