'Vice' do Flamengo e o interesse do Barcelona em Jorge Jesus: «Continuo a dormir tranquilo»

O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, reagiu esta noite ao interesse do Barcelona na contratação do técnico Jorge Jesus através de uma publicação no Twitter e desvalorizou os rumores, dias depois de ter respondido ao interesse do Benfica no treinador português.





"Continuo a dormir bem tranquilo. Segue o jogo, e lembrando, no fim de semana há jogo. Boa noite a todos.", esceveu o dirigente do emblema carioca, perspetivando já o encontro da meia-final da Taça do Rio.

No domingo (em horário e local ainda a definir) o Flamengo vai discutir o acesso à final da segunda volta do Campeonato Carioca frente ao Volta Redonda, enquanto Fluminense e Botafogo lutam pela outra vaga no jogo decisivo.