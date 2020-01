Vice do Flamengo responde a Jorge Jesus: «Não preciso dele para fazer essa análise»

O ambiente está a ferver no Flamengo por estes dias. Um diretor foi despedido por e-mail, os adeptos ficaram descontentes e vandalizaram a sede para pedir a demissão de um dirigente, e agora Marcos Braz, vice-presidente do Mengão respondeu às palavras de Jorge Jesus que apontavam ao facto de o campeão brasileiro não valorizar a sua marca.





A declaração de Jorge Jesus a Record sobre Reinier que está a criar agitação nos adeptos do Flamengo A declaração de Jorge Jesus a Record sobre Reinier que está a criar agitação nos adeptos do Flamengo

A carregar o vídeo ...

"Ele tem a análise dele. Quando fomos buscar o Jorge [Jesus], fomo-lo buscar na parte técnica, porque tínhamos a certeza de que ele faria todos esses resultados. Acreditávamos no trabalho dele. Mas na parte financeira, é uma análise que é dele. Não vou discutir. Mas não preciso dele para fazer essa análise porque temos departamentos dentro do clube que se sentem confortáveis para discutir valores de atletas com outras instituições", afirmou o dirigente aos jornalistas.Recorde-se que a afirmação de JJ, em entrevista à CMTV, teve eco imediato no Brasil. "O Flamengo não sabe valorizar a sua marca. O Reinier não pode ser vendido por 30 milhões de euros. Nisso o Benfica é espetacular, porque vende até mesmo acima dos valores. O Flamengo ainda não sabe valorizar os seus jogadores", disse o treinador português.