Vítor Pereira e a "petição" dos adeptos para ficar no Corinthians: «Estamos a tratar das coisas...»

Vítor Pereira voltou, este sábado depois da vitória diante do Ceará (1-0), a abordar o seu futuro no Corinthians, frisando que, juntamente com o clube brasileiro, "está a tratar das coisas"."Os adeptos já fizeram uma petição, já houve qualquer coisa desse género. Eles sabem bem o que está na base da minha decisão, o que é que eu estou aqui a pesar. Eles sabem que eu gostaria de ficar... Estamos a tratar das coisas. Antes de vir, optei pelo Corinthians. Por insistência do presidente e dos adeptos, acabei por vir. É um clube de uma dimensão que não sei se em Portugal têm ideia. Eu não tinha antes de vir. Os adeptos apoiam sempre desde que se corra e se trabalhe. Voltámos a lutar por títulos, foi até à última. Com um título passaríamos a outro patamar", referiu o treinador português.Recorde-se que, ainda durante o dia de ontem, o portal 'UOL Esporte' avançou que Vitor Pereira está de saída do timão , e que até já comunicou a decisão ao presidente do clube, Duílio Monteiro.