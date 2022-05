Vítor Pereira pede desculpa: «Não quis comparar o Liverpool com o Corinthians»

"Eu também queria treinar o Liverpool e ia já a correr para Inglaterra". Vítor Pereira arrependeu-se da expressão usada quando foi instado a falar sobre a ausência de Roger Guedes da equipa. Em conferência de imprensa, o técnico do Corinthians fez um mea culpa depois de ter gerado polémica no Brasil."Não fui feliz naquilo que disse. Acho que temos que perceber o contexto, às vezes procuro pensar adiantado e interrompo um raciocínio. Não quis comparar o Liverpool com Corinthians, não quis dizer nada disso. O que quis dizer é que gostaria de disputar a final da Liga dos Campeões porque isso é um sonho de qualquer treinador", sustentou o técnico do Timão, que está na época de estreia.Vítor Pereira garantiu ter usado uma "expressão infeliz". "O Corinthians é um grande clube, com uma histórica fantástica, com um povo que me trata bem, faz-me sentir em família. Nunca na minha vida quis desrespeitar o clube. O que quis dizer é que também gostaria, num contexto de querer decidir nossa vida, treinar o Liverpool. Se o Liverpool me chamasse para estar na final da Liga dos Campeões, que é o que eu queria dizer, eu iria, mas interrompi [o raciocínio", reiterou.