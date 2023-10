Carlos Carvalhal era prioridade do Almería mas rejeitou o convite

O Almería continua à procura de treinador depois da saída de Vicente Moreno e, sabe, teve em Carlos Carvalhal a prioridade para assumir o comando técnico da equipa. No entanto, e uma vez que as duas partes não conseguiram chegar a um acordo, o treinador português acabou por rejeitar o convite.Carlos Carvalhal, refira-se, está sem clube desde junho, altura em que deixou o Celta de Vigo depois de ter garantido, na última jornada da temporada passada, a permanência do clube entre a elite do futebol espanhol com uma vitória sobre o Barcelona, por 2-1.O Almería ocupa, à 8.ª jornada da LaLiga, o último lugar da tabela com apenas três pontos somados, fruto de três empates e cinco derrotas.