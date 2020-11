«Agora é só aos pares»: namorada de João Félix juntou-se ao coro de elogios

João Félix está a atravessar o seu melhor momento no futebol espanhol e prova disso foi também o bis frente ao Cadiz, na goleada por 4-0 no sábado, que permitiu ao jovem avançado português chegar aos 6 golos nos últimos 4 jogos ao serviço do Atlético Madrid. Ora, se a imprensa espanhola se mostrou, uma vez mais, rendida com a prestação do internacional luso, nas redes sociais viveu-se um verdadeiro festim de elogios.





Margarida Corceiro, namorada de João Félix, publicou nas stories de Instagram uma fotografia do jogador com a mensagem "agora é só aos pares. O meu orgulho", mensagem que o camisola 7 dos colchoneros partilhou igualmente.Já na página de Instagram do avançado os elogios surgiram de vários jogadores e ex-jogadores: "Tu é que enetendes da coisa. Absurdo!", escreveu Romário Baldé: "6 golos em 12 dias. Força miúdo!!", deixou Futre e até Giuli Simeone, filho do treinador do At. Madrid, comentou a prestação de João Félix com vários emogis.