«At. Madrid deprimido e salvo por João Félix»: espanhóis reagem ao grande golo do avançado

João Félix voltou a estar em destaque pelo Atlético Madrid, desta feita no empate deste domingo entre os colchoneros e o Espanyol (1-1) . O internacional português saltou do banco aos 66 minutos para render Carrasco e, aos 78', fez o golo do empate numa partida em que os comandados de Simeone perdiam por 0-1. Félix recebeu um passe de Lemar, entrou na grande área com uma receção orientada de peito e, forte e de pé esquerdo, rematou para o fundo da baliza de Lecomte, ajudando um Atlético Madrid "deprimido", tal como refere a imprensa espanhol esta segunda-feira."A ferida do Atlético Madrid na Europa torna-se ainda maior na LaLiga. A guerra entre Simeone e Félix só deixa o At. Madrid a perder. Um João que voltou a entrar a meia hora do fim para mostrar que não devia ficar no banco nem um minuto. Embora às vezes ande, só quando acende a luz é que a chama do Atlético se acende. Na primeira vez que enfrentou Lecomte, atirou rasteiro, com um remate seco e imparável de pé esquerdo"."Grande receção com o peito em velocidade para 'fuzilar' Lecomte. Depois, deixou um gesto para as bancadas. Voltou a criar o debate com Simeone"."Atlético Madrid deprimido e salvo por João Félix. Com um golaço e saído do banco, resgatou um ponto".