Atlético Madrid troca número de João Félix pela segunda vez... em um mês

Parece cada vez mais certo que o futuro de João Félix não passa pelo Atlético Madrid e, esta terça-feira, o 'AS' mostra mais uma curiosidade que deixa isso... bem evidente. Segundo uma imagem partilhada por aquele jornal, o internacional português aparece agora no site oficial da LaLiga com o número '18', naquela que, verificando-se, seria a segunda vez que os colchoneros trocam o dorsal do jogador... em um mês.João Félix, refira-se, vestia a camisola '7' do Atlético Madrid antes de sair emprestado para o Chelsea. Quando Griezmann regressou ao clube, no início de julho, a '7' passou para o francês e o português assumiu a '17' durante a presente pré-temporada. Agora, pouco mais de um mês depois, Félix aparece registado com a '18', o número que o central brasileiro Felipe utilizou quando representava os colchoneros. A '17', por outro lado, passou para o lateral espanhol Javi Galán.