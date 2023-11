Cerezo compara situação de João Félix com a de Jackson Martínez: «Trouxemo-lo para cá...»

?? Enrique Cerezo, en @partidazocope, sobre João Félix



Enrique Cerezo voltou a falar de João Félix. O presidente do Atlético Madrid deu uma grande entrevista à rádio ‘Cope’ na qual foi questionado sobre a situação do internacional português num momento em que já se fala sobre a sua possível"O João Félix vai ser um dos melhores jogadores da Europa. Desejo-lhe a melhor sorte no Barcelona. Não sei se ele vai regressar ao Atlético, não sou um adivinho. O que sei é que, se o Barcelona o quiser, terá de fazer uma proposta. Se não, terá de vir para o Atlético porque é nosso jogador", começou por referir.E continuou: "Não sei porque é que não triunfou no Atlético. Os jogadores não são máquinas. Compra-se um jogador e ele ou faz uma grande época ou não faz. O que aconteceu ao Jackson… no FC Porto marcou muitos golos e nós trouxemo-los para cá e não marcou. O João Félix é um excelente jogador, mas connosco seja por causa do sistema de jogo ou por qualquer outra razão acabou por não funcionar e está no Barcelona. E lá, pelo que vejo, está a jogar muito bem".Enrique Cerezo foi ainda questionado se João Félix era um problema no balneário dos colchoneros: "Creio que não teve problemas com ninguém. Estive no balneário antes e depois de cada jogo e nunca vi qualquer problema com ele".