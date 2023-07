Cerezo e a insatisfação de Félix: «Quando passas de acordar às 11 para acordar às 8...»

Enrique Cerezo, presidente do Atlético Madrid, abordou esta terça-feira a insatisfação de João Félix nos dois primeiros dias de pré-época dos colchoneros, tendo deixado que se trata de "um jogador muito querido por todos"."Estamos contentes por ter um jogador com a qualidade de João Félix. Felizmente para nós joga no Atlético", começou por referir o dirigente máximo do clube espanhol, em declarações citadas pela 'Marca'."É um jogador muito querido por todos. Ao dia de hoje, e até que se prove o contrário, é jogador do Atlético por muitas épocas", acrescentou, tendo depois desvalorizado o facto de o internacional português ter demonstrado o seu descontentamento para com toda a situação em que se está a ver envolvido no clube."Quando acabas as férias e te dão aquelas 'surras' físicas, ficas sem dúvida chateado. Se acordas às 8 horas em vez de às 11, eu também não ficava feliz", frisou Cerezo, que não se quis alongar muito ao ser questionado sobre a relação de João Félix com Diego Simeone."Um é jogador e o outro treinador. Essa é a relação. Qual é o problema? Não sei. Tenho de saber da vida de cada um?", atirou.