Espanhóis atribuem má forma do Atlético Madrid a um "balneário dividido"

Com duas vitórias nos últimos oito jogos, o Atlético Madrid, campeão espanhol na temporada 2020/2021, está a passar por um momento frágil que, segundo a 'Marca', conta com dois principais responsáveis naquele que parece ser um "balneário dividido": Rodrigo de Paul e Antoine Griezmann, as duas contratações sonantes da equipa no mercado de verão.De acordo com o jornal espanhol, o primeiro fator que 'incendiou' o plantel colchonero, principalmente os mais veteranos, foi o facto de de Paul ter "chegado com o rótulo de estrela". O médio argentino acabou por se dar bem com Luis Suárez, outro dos focos de descontentamento, "muito graças à amizade mútua que têm com Messi".O estatuto do avançado uruguaio dentro da equipa parece ser outro dos pontos de tensão. Suárez não tem sido titular nos últimos jogos, sendo preterido por Matheus Cunha, João Félix ou Correa, algo que fez com que a produção ofensiva do Atlético Madrid descesse.A 'Marca' frisa ainda que o plantel dos colchoneros "não ficou satisfeito com o salário proposto a Griezmann", referindo que a "boa relação que o avançado francês mantém com Koke", capitão da formação espanhola, contribuiu para a sua rápida adaptação.De resto, o plantel "aparenta estar dividido em vários grupos", e alguns jogadores, como Herrera, não estão satisfeitos com o papel que desempenham na equipa.