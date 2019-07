Espanhóis rendidos a João Félix: «Se aos 19 anos dás um baile destes ao teu maior rival...»

Um golo e duas assistências: o resumo da fantástica exibição de João Félix diante do Real Madrid Um golo e duas assistências: o resumo da fantástica exibição de João Félix diante do Real Madrid

João Félix tentou fazer roleta sobre Sergio Ramos mas capitão do Real Madrid 'virou-o' João Félix tentou fazer roleta sobre Sergio Ramos mas capitão do Real Madrid 'virou-o'

João Félix é um dos nomes do dia em Espanha, fruto da sua prestação na goleada do Atlético Madrid ao Real Madrid por 7-3 , esta madrugada, em jogo da International Champions Cup. A imprensa do país vizinho rendeu-se ao internacional português e os jornais 'Marca' e 'As', os dois maiores desportivos entre 'nuestros hermanos', analisaram a prestação do camisola 7 dos colchoneros."Pode dizer-se que era um jogo amigável, que era um duelo de pré-temporada e que do lado de lá do campo estava a pior versão do Real Madrid, mas quando, aos 19 anos, dás um baile desta maneira ao teu maior rival, significa que o teu valor deve ser elevado", começa por escrever a 'Marca' que acrescenta que "os colchoneros se vão divertir com a sua nova jóia"."Mais do que dados estatísticos, um golo e duas assistências, a sensação que deu sempre foi a de ser um grande futebolista", acrescentam. "Basta ver cada controlo [de bola], a maneira com que escondia o esférico frente aos seus rivais, a sua tranquilidade para marcar o ritmo de jogo e a maneira de se oferecer aos seus companheiros para saber que João Félix é um eleito. Não precisa de disputar 100 jogos na elite para saber que vai ser uma estrela mundial. Terá de ser regular, mas a classe vem de série".Também o jornal 'As' tece rasgados elogios a Félix. "Fez a sua apresentação à sociedade num jogo envolto em grandes expactativas, com laivos de atutêntico craque mundial como no sexto golo rojiblanco. (...) O Real Madrid só o conseguiu travar com faltas. (...) O seu jogo foi uma explosão de alegria para os adeptos dos colchoneros", pode ler-se.