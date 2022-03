«Félix começa a justificar o rótulo de craque mundial que trazia quando chegou do Benfica»

João Félix apontou uma grande exibição este domingo na vitória do Atlético Madrid diante do Betis (3-1) . O avançado português 'bisou' na partida, com o primeiro golo a ser apontado logo aos dois minutos , e a imprensa espanhola rendeu-se ao internacional luso."João Félix soma e segue. O jovem jogador voltou a ver baliza e somou os seus sétimo e oitavo golos na temporada, e já começa a justificar o rótulo de craque mundial que prometia ser quando chegou do Benfica. Os maiores rivais do Atlético, Real e Barça, colocarão toda a carne no assador para contratarem Mbappé e Haaland no verão, mas a realidade dos colchoneros é bem distinta: já têm esse craque em casa. E a este nível, come à mesa com o francês e o norueguês"."Problemas e soluções. Assim viveu o Atlético Madrid o jogo diante do Bétis, vencendo por 3-1 graças a um 'bis' de João Félix, a grande figura da partida"."'Bis' de João Félix! 75 segundos foi o que bastou ao para adiantar o Atlético Madrid na visita ao Betis. Demorou, mas o português já arrancou. Boas notícias para Simeone, para o clube, e até para o próprio jogador, que necessitava de dinâmicas para adquirir confiança e começar a ser decisivo de forma regular"."João Félix já é o jogador que Simeone quer. O português fez um 'bis' e um grande jogo frente ao Betis a ponta-de-lança. A primeira vez que tocou na bola foi para adiantar o Atlético Madrid no marcador".