Futre deixa conselho a João Félix depois do avançado ter sido insultado em Madrid

Paulo Futre deixou uma palavra de alento a João Félix, depois de o jovem português ter sido insultado à saída do centro de treinos do Atlético Madrid. O antigo internacional português e ex-jogador dos colchoneros aconselhou Félix a não valorizar a situação.





João tranquilo, estamos en la hora de la verdad.



En el 92 antes de la final de la Copa del Rey también me aparecieron aficionados rivales disfrazados con mi camiseta rojiblanca N°10 para intentar desestabilizarme con insultos similares.



No les salió naaada bien Aupa Atleti pic.twitter.com/kY4umKWNXN — Paulo Futre (@PauloFutre) May 10, 2021

"João, tem calma, estamos na hora da verdade. Em 1992, antes da final da Taça do Rei, também me apareceram adeptos rivais disfarçados com a minha camisola rojiblanca n.º 10 para tentarem desestabilizar-me com insultos parecidos. Não lhes saiu nada bem", escreveu Futre no Twitter.Recorde-se que o Atlético Madrid lidera o campeonato, com mais dois pontos do que o Real Madrid e o Barcelona.