João Félix falha treino do Atlético Madrid e deve ficar fora da convocatória de Simeone

João Félix falhou, na manhã deste sábado, mais um treino do Atlético Madrid, e segundo a imprensa espanhola deverá ficar fora das opções de Diego Simeone para a deslocação a Sevilha, onde os colchoneros defrontam amanhã, pelas 20h30, o Betis.De acordo com o jornal 'Marca', o internacional português continua a queixar-se de algum desconforto físico e, por essa razão, falhou mais uma sessão de trabalho do Atlético Madrid.Refira-se que na estreia da LaLiga, em que os colchoneros receberam e venceram o Granada por 3-1, João Félix foi suplente não utilizado por Simeone. Após a partida, o avançado foi assobiado e insultado pelos adeptos . De resto, o seu futuro no clube continua incerto, numa altura em que cresce o interesse do Barcelona com a chegada de Deco ao cargo de diretor desportivo.