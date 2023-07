João Félix: O apoio dos adeptos e a relação irreparável com Diego Simeone

Embora esteja de saída do Atlético Madrid, e o rendimento pelo clube espanhol ainda não tenha atingido o patamar que se esperava quando foi contratado, João Félix continua a ser um jogador apreciado por uma grande falange de adeptos dos colchoneros. No final do primeiro treino de segunda-feira - marcado pelo clima de tensão com o diretor desportivo - o internacional português foi bastante requisitado pelas dezenas de pessoas que estavam em Los Ángeles de San Rafael , localidade espanhola onde os espanhóis estão a realizar o estágio de pré-temporada. Muitos dos jogadores acederam aos pedidos de fotografias e autógrafos, mas outros dirigiram-se de imediato para o autocarro. O ex-Benfica fez parte desse lote, limitando-se a acenar de forma discreta.Os jornalistas do país vizinho relatam que João Félix "viu a sua realidade" espelhada nos primeiros treinos realizados nesta pré-temporada. Após a perda da camisola ‘7’ para Griezmann, os sinais evidentes de afastamento dados ontem por Diego Simeone atestam que a relação com o técnico é irreparável, sendo a saída do avançado uma questão de tempo já que não tem espaço nas opções do argentino. Foi, portanto, uma espécie de choque com a realidade logo no primeiro dia do estágio para 2023/24. Após o empréstimo mal sucedido ao Chelsea, João Félix teve ontem a certeza que está riscado no Atlético Madrid. Agora terá que procurar uma solução para o futuro, que pode passar pela Luz...