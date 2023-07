João Félix treina sozinho no Atlético Madrid para recuperar da fadiga muscular

O jornal espanhol 'ABC' avança que João Félix treinou, esta segunda-feira, sozinho para recuperar da fadiga muscular que tem sentido nos últimos dias.Segundo a mesma fonte, o internacional português recebeu um plano individual de forma a acelerar a sua recuperação, tendo ficado afastado dos restantes companheiros do Atlético Madrid durante a sessão.Félix, refira-se, continua com futuro incerto no Atlético Madrid apesar de, na semana passada, ter dado sinais de reaproximação com Diego Simeone. A sua possível saída, refira-se, continua a merecer a atenção do Benfica