Koke responde à crítica de Guardiola: «Apaixonado pela tua história desde a pré-história»

O Manchester City bateu o Atlético Madrid por 1-0, na 1.ª mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões, num jogo que está a dar que falar pela forma como os colchoneros defenderam e mal atacaram durante os 90 minutos.Após o final da partida, Guardiola frisou que houve pouco espaço dentro das quatro linhas pela forma como a equipa espanhola se apresentou a defender e realçou que "na pré-história, hoje e em 100 mil anos é muito difícil atacar um 5-5".Contudo, houve quem não tivesse ficado indiferente a estas palavras e que o diga Koke, médio e capitão dos colchoneros, que publicou uma story no Instagram com o símbolo do clube da capital espanhola e onde se pode ler: "Apaixonado pela tua história desde a pré-história. Orgulho de ser do Atlético."Também Simeone foi taxativo, quando abordado sobre o tema: "Se um sistema ofensivo eficaz é valorizado, um sistema defensivo forte e sem vergonha também o deve ser."