Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Lodi assistiu João Félix frente ao Man. United: «Estivemos a treinar cruzamentos antes do jogo» Lateral-esquerdo fez revelação no final do jogo com os red devils





Renan Lodi

• Foto: Lusa/EPA