Crise no Atlético Madrid: Simeone continua e objetivo é agora vencer a "liga de cinco equipas"

Em Espanha fala-se da eventual saída de Simeone do At. Madrid e Jorge Jesus aparece na lista colchonera



Em Espanha fala-se da eventual saída de Simeone do At. Madrid e Jorge Jesus aparece na lista colchonera

Depois da derrota do Atlético Madrid na receção ao Levante na quarta-feira, o lugar de Diego Simeone no comando da equipa está a ser colocado em causa em Espanha - de tal forma que já se fala em sucessores, numa lista que conta com Jorge Jesus. Miguel Ángel Gil Marín, CEO do clube espanhol, foi esta sexta-feira à tarde ao centro de treinos do emblema madrileno - já depois de se ter reunido com Simeone e Andrea Berta , diretor desportivo do clube - para conversar com a equipa técnica e o plantel dos colchoneros, em quem diz confiar."É claro que foi um obstáculo inesperado, mas não podemos ficar pelo arrependimento, devemos concentrar-nos em reverter esta situação o mais breve possível e a primeira oportunidade é amanhã contra o Osasuna. Confio plenamente no nosso plantel e na nossa equipa técnica. Juntos vamos ultrapassar este desafio", vincou aos meios do clube."Confio muito nos nossos jogadores e treinadores. É normal que os adeptos fiquem inquietos porque vêem que as coisas não saem como todos esperávamos, mas neste momento temos a obrigação de manter a cabeça fria e analisar com calma a situação da equipa. Não é a primeira vez que vivemos uma situação semelhante com este grupo. Também vivemos após o confinamento, com onze jogos em oito semanas. Começamos em sexto e terminamos em terceiro", recordou.Na conversa que teve com os jogadores do Atlético Madrid, Miguel Ángel Gil pediu foco no apuramento para a Liga dos Campeões da próxima época. "Temos de vencer esta Liga com cinco equipas", pediu o dirigente, referindo-se a Bétis, Barcelona, Real Sociedad e Villarreal, que também lutam por uma vaga na prova milionária, segundo o 'AS'."É um campeonato com 14 jogos, confio no grupo e temos uma equipa melhor do que as outras cinco. Mas temos de o provar. Não precisam de pensar em mais nada. São 14 jogos para vencer aquela liga particular", disse-lhes ainda o dirigente do Atlético Madrid.