Morata arrasa VAR após empate do At. Madrid com Rayo Vallecano: «Não percebo nada»

Álvaro Morata marcou o golo do Atlético Madrid no empate (1-1) dos colchoneros na receção ao Rayo Vallecano esta terça-feira. No final do encontro da 10.ª jornada da Liga espanhola, no qual João Félix não saiu do banco , o avançado espanhol deixou críticas ao VAR, garantindo ter ficado por marcar um penálti a favor da formação orientada por Diego Simeone."Temos um sabor amargo na boca. Pessoalmente, já não percebo nada. Dentro da nossa área olham para tudo, mesmo quando somos nós a atacar analisam tudo. Quando há um penálti claro para nós já não vão ver. É certo que é um ferramenta que serve para ajudar, mas o critério é totalmente diferente. Não sei porque nos vêm dar palestras. No outro dia, tive um golo anulado e nem toquei no adversário", vincou Morata, em declarações citadas pelo jornal 'AS'."Não sei mais do que os outros. Digo o que penso e o que vejo. No Anoeta [frente à Real Sociedad] foi o mesmo. Tiram-nos o golo e validam-no a eles. Depois fazes perguntas e não há explicações. É difícil ver as coisas em campo, eu percebo, mas com o VAR devia ser mais claro", frisou.