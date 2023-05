Presidente do Atlético Madrid confirma: «Pochettino não conta com João Félix»

A imprensa inglesa já tinha avançado esta terça-feira que João Félix não entra nos planos de Mauricio Pochettino para a próxima época no Chelsea e agora surgiu a confirmação da parte de Enrique Cerezo, presidente do Atlético Madrid.Durante um colóquio na Universidade Complutense de Madrid, o dirigente dos colchoneros referiu que o internacional português não conta para o novo treinador dos blues e que vai regressar à capital espanhola. "A verdade é que não te posso dizer qual o plano para João [Félix]. A notícia que recebemos ontem foi que o novo treinador não conta com ele no Chelsea. Ainda não temos nada planeado. João é jogador do Atlético agora", contou Cerezo.