Presidente do Atlético Madrid fecha a porta a Cristiano Ronaldo: «Já temos a última peça»

Enrique Cerezo, presidente do Atlético Madrid, colocou esta sexta-feira um ponto final no possível ingresso de Cristiano Ronaldo no clube da capital espanhola. O líder máximo dos colchoneros garantiu que não tenciona contratar mais reforços neste verão em conferência de imprensa, à margem da apresentação de Nahuel Molina."Com esta contratação, a nossa direção desportiva consegue encaixar a última peça que procurávamos. Repito aos nossos amigos jornalistas: com esta contratação, a nossa direção desportiva consegue encaixar a última peça que procurávamos", frisou."A lateral direita era a única posição que não contava com dois jogadores. Parabenizo Andrea Berta [diretor desportivo], que consegue que a vaga seja ocupada pela nossa primeira opção, Nahuel Molina", acrescentou.Recorde-se que Cristiano Ronaldo reagiu esta quinta-feira, nas redes sociais, aos rumores em torno do seu futuro e ainda respondeu - com alguns 'emojis' a rir - a uma outra publicação, que mostrava os adeptos do Atlético Madrid com uma tarja onde se podia ler: "Cristiano Ronaldo não é bem-vindo".