Cristiano Ronaldo: «Continuem que um dia acertarão em alguma notícia»

Cristiano Ronaldo reagiu esta quinta-feira aos rumores em torno do seu futuro, recorrendo a um comentário numa publicação de uma página de fãs no Instagram."Impossível não falarem de mim um dia, senão a imprensa não ganha dinheiro. Sabem que se não mentirem não conseguem atrair a atenção das pessoas. Continuem que um dia acertarão em alguma notícia", escreveu.Em pouco mais de 10 horas, o comentário do internacional português já conta com mais de 5 mil 'gostos' e 600 respostas, algumas que pedem ao avançado para ficar no Manchester United e outras um pouco... mais críticas.Recorde-se que esta sexta-feira o 'The Sun' avança que Jorge Mendes avisou os red devils que tem em mãos uma proposta por Cristiano Ronaldo , depois de ontem ter sido revelado pela imprensa inglesa que CR7 pediu para rescindir com o clube de Old Trafford.