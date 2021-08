Regresso de João Félix pode estar para breve

Afastado dos relvados desde o Euro'2020, João Félix pode estar perto de regressar, depois de ter sido operado, a 2 de julho, a uma lesão que tinha no tornozelo direito.





De acordo com o 'AS', o internacional português tem vindo a dar sinais positivos na sua recuperação. Exemplo disso foi o treino desta terça-feira, no qual trabalhou às ordens do fisioterapeuta José Ignacio Zahínos e onde envolveu vários exercícios com bola. Receção orientada, remates à baliza e 'sprints' foram alguns dos exercícios.Neste sentido prevê-se que o regresso esteja para mais cedo do que se esperava, ainda antes da pausa de seleções, no início de setembro. Ou seja, João Félix estaria apto para a 3ª jornada da La Liga, a 29 de agosto, onde o Atlético recebe em sua casa o Villarreal.