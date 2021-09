Simeone deixa aviso: «Temos de ter continuidade»

Após o nulo diante do FC Porto, Diego Simeone lamentou que a equipa do Atlético Madrid não tenha sido capaz de manter a intensidade demonstrada na fase inicial da partida.





"Não estivemos mal nos primeiros 10 a 15 minutos. Mas depois baixámos o ritmo, por isso falo que temos de melhorar em busca de continuidade, de encontrar mais regularidade no jogo e a velocidade, que fará com que se provoquem diferenças no jogo. Saio com a sensação de que temos de continuar a melhorar. Podíamos ter ganho ou perdido. Os jogos [do Grupo B] serão todos muito competitivos e quem tiver maior regularidade irá passar", afirmou o treinador dos colchoneros, assumindo não ter visto a jogada do golo anulado a Taremi.

Em conferência de imprensa, Simeone foi ainda questionado sobre os assobios dirigidos a Griezmann antes do jogo."Estão a fazer um filme de uma situação em que nós destacamos o facto de termos recuperado um extraordinário futebolista e do qual podemos desfrutar. Ele também tem um desafio pela frente em consequência do que lhe aconteceu no passado" considerou.