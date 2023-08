Simeone deixa João Félix fora da ficha de jogo no empate entre Atlético Madrid e Real Sociedad

Atlético Madrid e Real Sociedad empataram, na madrugada desta quinta-feira, sem golos em mais um teste de pré-temporada, em que Diego Simeone optou por deixar João Félix fora da ficha de jogo, à semelhança do que já tinha acontecido na vitória dos colchoneros frente ao Manchester City (1-2) no último domingo.Do lado do Atlético Madrid, Simeone utilizou Griezmann e Morata na dupla da frente, apoiados nas alas por Carrasco e Rodrigo Riquelme. Na 2.ª parte, o treinador argentino lançou Memphis Depay, Ángel Correa e Samuel Lino, que desempenharam funções mais ofensivas.Refira-se que João Félix continua com futuro incerto nos colchoneros. Xavi fechou a porta do Barcelona ao internacional português e, numa entrevista ao 'AS', Simeone disse que esse assunto tinha de ser resolvido por Jorge Mendes: "[Félix] Tem condições extraordinárias, já falámos milhões de vezes sobre isso. Olhas para ele e tem uma boa cabeçada, um bom remate com o pé esquerdo e com o direito, boa agilidade, um contra um... Tempo? Não depende de mim. Perguntem a ele e ao empresário", referiu.