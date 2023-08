Simeone e a situação de João Félix: «Perguntem-lhe, já não o entrevistam há muito tempo...»

Diego Simeone, treinador do Atlético Madrid, confirmou este sábado que João Félix vai falhar o jogo entre os colchoneros e o Betis, que se disputa amanhã, pelas 20h30. Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro, o técnico argentino voltou ainda a abordar o futuro do internacional português, frisando que a melhor maneira de ter informação acerca do assunto... é falando com o próprio."É uma pergunta para se fazer a ele. Há muito tempo que não o entrevistam, então não têm a possibilidade de lhe perguntarem e continuam a questionar-nos sobre isso. Ele está no plantel, não jogou nos dois primeiros particulares [de pré-temporada] por lesão, e nos outros entendemos que não estava preparado. Foi por isso que não foi convocado. Treinou bem na primeira semana [após o início do campeonato] e esteve com a equipa no primeiro jogo, mas ontem teve um desconforto e não vai estar com o grupo. É o que posso comentar", referiu Simeone.Refira-se que na estreia da LaLiga, em que os colchoneros receberam e venceram o Granada por 3-1, João Félix foi suplente não utilizado por Simeone. Após a partida, o avançado foi assobiado e insultado pelos adeptos . De resto, o seu futuro no clube continua incerto, numa altura em que cresce o interesse do Barcelona com a chegada de Deco ao cargo de diretor desportivo.