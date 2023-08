Simeone e o futuro de João Félix: «Até dia 31 os jogadores podem sair...»

Diego Simeone foi, esta quinta-feira, questionado acerca do futuro de João Félix no Atlético Madrid depois do particular entre os colchoneros e a Real Sociedad (0-0) , onde o internacional português não participou. De acordo com o treinador argentino, os assuntos do mercado de transferências são tratados exclusivamente pelo clube."O clube é que trata disso. Até 31 de agosto [os jogadores] podem sair. [Félix] Voltou ontem a treinar com o grupo e espero que melhore do desconforto que não o deixou jogar e que se sinta melhor para se poder juntar a nós", referiu Simeone, citado pelo 'AS'.Em relação à partida, o técnico referiu que o importante nesta fase é "ganhar ritmo". "Queremos que os rapazes ganhem ritmo. Viemos de um voo longo, muito calor... Foi uma pena que todos os [adeptos] que vieram ao estádio não tenham visto golos. Os jogadores deram tudo o que podiam e a Real Sociedad também trabalhou para isso. Acho que tivemos mais chances. Não ganhámos, mas levo comigo a sensação de que a equipa está a crescer e está organizada. Mas há coisas a melhorar. No sábado voltamos", rematou.