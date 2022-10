Simeone e o vídeo de João Félix na festa da namorada: «Não tenho de opinar sobre a sua vida privada»

Diego Simeone, treinador do Atlético Madrid, comentou esta sexta-feira o facto de João Félix ter ido, logo após a eliminação dos colchoneros da Liga dos Campeões diante do Bayer Leverkusen (2-2) comemorar o aniversário da namorada, Margarida Corceiro , num ambiente onde o internacional português aparece descontraído ao lado de vários amigos."Não tenho de opinar sobre a sua vida privada, se tiver algo a dizer é com ele que vou falar. Não falo de nada, são coisas internas. É preciso continuar a trabalhar. Temos um grupo de cinco jogadores ofensivos muito bons, e os cinco têm a possibilidade de jogar", começou por referir o treinador argentino, antes de abordar o facto do avançado ter pedido a Carrasco para marcar o penálti decisivo diante do Leverkusen."É uma demonstração de atitude numa situação que podia definir o jogo, mas a atitude é mais do que apenas uma situação", atirou.O Atlético Madrid visita o Cádiz este sábado pelas 15h15.