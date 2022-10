João Félix festeja aniversário de Margarida Corceiro após eliminação do At. Madrid da Champions

Joao Félix salió al final del Atlético 2-2 Bayer Leverkusen



?? En el club hay gente que no entiende qué pasa: jugó 13' en los últimos 3 partidos de UCL



No ha gustado nada que se fuese a una bolera de fiesta tras el varapalo



— El Larguero (@ellarguero) October 27, 2022

Apesar do empate desta quarta-feira diante do Bayer Leverkusen (2-2) , que ditou a eliminação do Atlético Madrid da Liga dos Campeões, João Félix não perdeu a oportunidade de, depois do encontro, festejar o aniversário da namorada Margarida Corceiro que, no mesmo dia, celebrou 20 anos.Num vídeo partilhado pelo 'Okdiario', onde são visíveis alguns momentos dessa festa, João Félix aparece descontraído ao lado de Margarida Corceiro e de vários outros amigos no restaurante 'Salvaje', em Madrid, enquanto jogam bowling e tomam algumas bebidas. Segundo a mesma fonte, os festejos duraram até às 04h00 da manhã.De resto, recorde-se, o avançado português apenas entrou em campo aos 87 minutos desse encontro e até pediu para marcar o penálti que os colchoneros beneficiaram no último lance da partida , que Carrasco acabaria por desperdiçar.