João Felix pediu a Carrasco para marcar penálti decisivo no At. Madrid-Bayer Leverkusen

O empate desta quarta-feira entre Atlético Madrid e Bayer Leverkusen (2-2) , que ditou a eliminação dos colchoneros da Liga dos Campeões, ficou marcado por uma situação surreal após o apito final. Clément Turpin já tinha apitado para o término da partida quando voltou atrás na decisão para assinalar penálti para os colchoneros , castigo máximo que Carrasco desperdiçou depois de, tal como as imagens da transmissão televisiva da 'Movistar+' revelam, João Félix ter pedido ao belga para assumir a responsabilidade.Nas imagens, é visível por breves segundos o momento em que o internacional português se dirige a Carrasco - que já tinha a bola na mão - de maneira a bater o penálti, pedido rejeitado pelo companheiro, que acabaria por atirar para defesa de Hradecky. Na recarga, Saúl atirou à barra e, numa segunda, Reinildo também desperdiçou. Paulo Futre, aliás, chegou a assumir, depois do encontro, que pensou que Félix "ia pegar na bola e bater o penálti" Com este resultado, o Atlético Madrid está matematicamente fora da Liga dos Campeões, com cinco pontos, menos quatro que o FC Porto e menos cinco que o líder Club Brugge. Na última jornada da fase de grupos, os colchoneros visitam o Estádio do Dragão.