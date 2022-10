Paulo Futre: «Pensei que João Félix ia pegar na bola e marcar o penálti...»

Paulo Futre, antigo avançado e mítico nome na história do Atlético Madrid, falou esta quarta-feira no programa 'El Larguero' após a eliminação dos colchoneros da Liga dos Campeões, depois do empate na receção ao Bayer Leverkusen (2-2) , abordando a relação entre João Félix e Diego Simeone, e frisando que achava que o internacional português "ia pegar na bola e marcar o penálti" no último minuto do jogo (90+9'), lance que acabou por ser desperdiçado por Carrasco "Estou preocupado com a relação entre eles [Simeone e Félix]. Acho que há mais coisas ali. Ao início pensei que fosse um castigo, que era uma relação de pai e filho. Mas agora estou preocupado. Pensava que Félix podia ter dito algo, que não treinava, mas agora parece-me que não", começou por dizer.E acrescentou, fazendo referência ao último lance do encontro desta quarta-feira: "Pensei que João Félix ia pegar na bola e marcar o penálti. Não sei o que se vai passar em janeiro, mas disse-lhe que tem de dar tudo e trabalhar mais que nunca, de certeza que vai ter uma oportunidade . Hoje estamos todos chateados. Vi alguns comentários, mas Simeone é um mito e nos mitos não se toca. Vai estar no At. Madrid até quando quiser", rematou.