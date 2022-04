Simeone e os elogios de Laporta a Félix: «Não me surpreende que alguém tão inteligente fale assim»

Deu que falar no início da semana a declaração de Joan Laporta, na qual elogiou João Félix e confessou a ainda tentativa do Barcelona em adquirir o português . Esta sexta-feira, confrontado com as palavras do presidente do Barcelona, Diego Simeone assumiu não estar surpreendido com essas declarações e até elogiou Laporta pela sua "inteligência". Quanto à atualidade, o treinador do At. Madrid confirmou a presença do português na equipa para amanhã, diante do Alavés, isto apesar das queixas no ombro trazidas dos jogos da Seleção Nacional."O João está bem. Treinou muito bem hoje. Não se notou qualquer queixa e amanhã estará disponível", assegurou o treinador dos colchoneros, que neste duelo com o Alavés assume esperar um "adversário difícil, com muitas necessidades".Simeone falou ainda da aliança que se tem criado e consolidado entre Félix e Griezmann. Apesar do sucesso recente, o técnico garante que nada é praa sempre. "Procuro sempre o equilíbrio. Pode parecer que é para sempre, mas é algo momentâneo. Hoje está bem, a responder ao que a equipa precisa. Mas temos ainda o Correa, que continua bem com a seleção, o Suárez, o Matheus Cunha... E qualquer um dos cinco pode fazer as coisas bem em determinado momento. Oxalá possa encontrar o lugar para que cada um esteja no seu melhor momento. Vivemos o hoje e vamos atrás do que vemos no dia a dia".Sobre a influência do português, o treinador colchonero deixou o mesmo discurso. "Dependerá do que suceder no campo. As melhorias não são nas palavras, mas sim no que se faz em campo. Sentimos que está forte e comprometido com o que a equipa precisa. Nos tentamos sempre que sinta que é algo que procuramos e por isso está a jogar", frisou.A fechar, um comentário às tais palavras de Joan Laporta. "Vivo o dia a dia. Não me parece nada surpreendente que um presidente tão inteligente como o Laporta fale tão perfeitamente do João, nada mesmo!"