Laporta confirma proposta do Barcelona por João Félix: «Atlético Madrid não quis libertá-lo»

Joan Laporta confirmou que o Barcelona tentou contratar João Félix no passado verão mas que o Atlético Madrid não quis desfazer-se do internacional português."Gosto muito de João Félix e o empresário dele sabe disso. É um grande jogador, encanta-me. É verdade que houve oportunidade de fazer uma troca com Griezmann. Tentámos mas o Atlético Madrid não quis libertá-lo. E faz bem", disse o presidente dos catalães numa entrevista à 'RAC1', elogiando também Raphinha, ex-Sporting, que agora atua no Leeds: "É um bom jogador e temos boas informações. É representado pelo Deco, que não é nosso assalariado."Questionado sobre se ou Haaland ou Mbappé poderão reforçar o Barça, Laporta deixou sempre a porta aberta, mas lembrando as dificuldades económicas do clube: "Quem quiser claramente jogar aqui... Até agora, nenhum dos dois me disse nada. O que me chegaram foram condições que, a nível financeiro, nunca aceitaremos."