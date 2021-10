Simeone elogia exibição de João Félix: «Esperamos dele aquilo que fez na primeira parte»

Depois de cumprir dois jogos de castigo no campeonato e de ser suplente utilizado na Champions frente ao AC Milan, João Félix regressou à titularidade na equipa do Atlético Madrid e esteve em destaque no triunfo dos colchoneros frente ao Barcelona.





No final da partida, Diego Simeone elogiou a exibição do português, que foi também muito apreciada pela imprensa espanhola . "Do João esperamos aquilo que fez na primeira parte. E quando acabou a primeira parte disse-lhe exatamente isso. É um jogador que tem uma capacidade muito grande de virar-se. É isso que precisamos da parte dele. Ele, o Lemar, o Correa, o Griezmann... têm essa capacidade", afirmou o treinador argentino.Questionado sobre João Félix e Luis Suárez são definitivamente a dupla de ataque do Atlético, Simeone lembrou que há outros jogadores que têm estado bem e sublinhou que o importante é que todos tenham deem o melhor em prol da equipa. "Não podemos deixar-nos levar só por um jogo. O Correa também já esteve bem, dizem sempre o quão importante é para nós... Nem vale a pena falarem do Griezmann, pois marcou num momento importante da Champions e hoje entrou pouco tempo, é verdade, mas temos jogadores muito importantes. Oxalá entendam e aceitem que a diferença está aí, no coletivo e não no individual", analisou Simeone.