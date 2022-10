Simeone elogia João Félix: «Foi o mais perigoso dos nossos avançados e um jogador que todos queremos»

João Félix tem somado poucos minutos com a camisola do Atlético Madrid, mas este sábado esteve em bom plano ao participar nos dois golos dos colchoneros , que até acabaram por perder com o Cádiz. No final do encontro, Diego Simeone deixou elogios ao internacional português, que entrou aos 60 minutos."O campo fala a verdade. Entrou para fazer o que sabe e fez muito bem. Teve iniciativa de criar perigo. Foi o mais perigoso dos nossos avançados e marcou um golaço. Espero que possa manter-se, porque é um jogador que todos queremos", frisou o técnico do Atlético Madrid.