Simeone garante que sempre deu o seu melhor para 'retirar algo' de João Félix: «Talvez precise de mais...»

Diego Simeone, treinador do Atlético Madrid, concedeu uma longa entrevista à 'Marca' onde, entre outros assuntos, falou sobre o futuro de João Félix, referindo que o internacional português é um "grande futebolista" e que o seu tempo há de chegar."Não vou dizer mais nada além do que já disse [sobre Félix]. Aquilo que nos está a dar e o que nos deu foi o que se viu. Não acredito que tenha guardado alguma coisa. Eu sempre dei o meu melhor para retirar algo dele. Mas talvez precise de mais... É algo que ele e os seus representantes vão decidir", sublinhou Simeone, antes de garantir que não falou com o jogador de 23 anos sobre o futuro.Questionado acerca daquilo que falta para João Félix atingir o seu potencial máximo, o treinador argentino referiu que é normal que os jogadores levem o seu tempo a 'explodir'. "Os futebolistas podem 'explodir' em diferentes idades. Há jogadores que o fazem aos 24, outros aos 22, outros aos 26. Depende da altura em que encontrarem a sua maturidade. Cada um tem o seu tempo, e ele [Félix] terá o seu porque é bom. É um grande futebolista e tem um monte de ferramentas que muitos gostariam de ter".Simeone comentou ainda os rumores que davam conta de um alegado interesse do Barcelona no avançado . "Como digo sempre, a melhor maneira de o saber é falar com ele. Ele saberá os motivos. Se ficar no Atlético Madrid? Eu quero ganhar, não me importa quem cá está. Desde que atinja o objetivo...", rematou.João Félix, recorde-se, tem contrato com o Atlético Madrid até 2027. Nos últimos dias, o Al Hilal de Jorge Jesus tem insistido para garantir a sua contratação