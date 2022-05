Suárez e os tempos no At. Madrid: «Habituei-me às piadas com Messi, aqui era só nervos»

Luis Suárez comparou os tempos que passou em Atlético Madrid e Barcelona. Para o uruguaio, as épocas que viveu com as cores blaugrana foram mais descontraídas, muito por conta de Lionel Messi."Tive a sorte de ganhar muitos títulos com o Barcelona e não se sofria assim", começou por dizer o avançado, entre risos, à 'Cadena Ser'. "Aqui [no At. Madrid] era só tensão, nervos nos treinos e nos jogos. Eu estava habituado às piadas com Messi, aqui não havia um único riso. É a tensão de competir", explicou Suárez, antes de deixar muitos elogios à equipa de Simeone."É uma sensação especial ganhar a LaLiga com o Atlético Madrid, os companheiros vão-te ensinando o que é o clube. Em alguns jogos corri mais de 10 quilómetros. No Barcelona não passava dos nove... são coisas às quais te habituas", concluiu.Suárez, recorde-se, está de saída dos colchoneros no final da temporada.