Witsel e a saída de João Félix para o Barcelona: «Ninguém tinha problemas com ele, mas não estava feliz»

Axel Witsel, antigo médio do Benfica que atualmente representa o Atlético Madrid, concedeu uma entrevista ao 'AS' onde, entre outros temas, falou sobre a saída de João Félix para o Barcelona por empréstimo , garantindo que não havia qualquer problema entre o internacional português e os restantes jogadores no balneário dos colchoneros."No balneário [o João] estava bem. Ninguém tinha problemas com ele. Mas não estava feliz, e quando um jogador não se sente feliz acredito que o melhor é mesmo mudar de clube. Ainda não falei com ele, mas penso que esteja bem e feliz. Está a jogar sempre e a fazer golos...", referiu o médio belga, que vestiu a camisola das águias em 2011/12.Recorde-se que Félix deixou o Atlético Madrid em setembro, sem realizar qualquer minuto na pré-temporada ou nos primeiros compromissos oficiais do clube.