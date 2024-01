À beira das lágrimas: imprensa espanhola revela discurso emotivo de Xavi ao plantel do Barcelona

A imprensa espanhola revela, este domingo, as palavras que Xavi dirigiu esta manhã ao plantel do Barcelona depois de ter anunciado ontem, após a derrota frente ao Villarreal (3-5) , que vai deixar o comando técnico da equipa no final da temporada Segundo o 'AS', Xavi terá feito um discurso antes do treino, onde começou por pedir desculpa pela maneira repentina como revelou que ia deixar o Barça. "Lamento que o tenham sabido desta maneira, mas era algo que tinha dentro de mim há algum tempo e não podia esperar mais. Acredito sinceramente que é o melhor para todos: para mim, porque me liberto de um peso, e para vós, porque podem passar a jogar sem tanta pressão".Depois desta introdução, sempre de acordo com a mesma fonte, Xavi terá, ao longo de quase meia hora, agradecido todo o "esforço e compromisso" dos jogadores, destacando o espírito de família do grupo. "Acredito que podemos dar um murro na mesa e surpreender aqueles que já nos dão como mortos", reforçou, à beira das lágrimas.No final do discurso, o técnico espanhol foi muito aplaudido pelos jogadores e acabou por abraçá-los um a um.