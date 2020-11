A curiosa descrição do árbitro sobre a homenagem de Messi a Maradona

O momento era de (arrepiante) homenagem, mas acabou em cartão amarelo e numa multa que pode chegar aos 3 mil euros. Lionel Messi foi sancionado pelo árbitro Mateu Lahoz na goleada do Barcelona ao Osasuna porque, ao minuto 73, tirou a camisola para mostrar uma outra em homenagem a Diego Maradona, que morreu na quarta-feira.





Ora, para que não houvesse qualquer equívoco no seu relatório, e segundo o 'Marca', Lahoz foi ao detalhe na descrição do que aconteceu: o pormenor foi tanto que até a época da camisola que o argentino exibiu foi detalhada:"Ao minuto 73 o jogador (10) Messi Cuccittini, Lionel Andres foi admoestado pelo seguinte motivo: por tirar a camisola, na sequência da marcação de um golo, mostrando uma nova camisola da equipa Newells Old Boys, da temporada 93/94, com o dorsal número 10 nas costas", pode ler-se.