Homenagem de Messi a Maradona vale multa ao Barcelona

Lionel Messi homenageou este domingo Diego Maradona depois de marcar o quarto golo do Barcelona na goleada dos catalães ao Osasuna. Após celebrar com os colegas de equipa, Messi despiu a camisola blaugrana e mostrou o que tinha vestido por baixo: a histórica camisola que Diego Maradona utilizou pelo Newell's Old Boys, emblema onde Messi começou, na Argentina. A homenagem correu mundo, mas vai custar... 3 mil euros ao Barça.





A multa, aplicada pela Federação espanhola, está enquadrada no artigo 91 do Código Disciplinar do organismo: "o futebolista que, por marcar um golo ou por outra causa que decorra das vicissitudes do jogo, levante a camisola e exiba qualquer publicidade, lema, frase, sigla, anagrama ou desenhos, sejam quais forem os conteúdos ou a finalidade da ação, será sancionado, como autor de uma falta grave, com multa de até 3 mil euros e admoestação".