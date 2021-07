A enigmática mensagem da mulher de Griezmann que os adeptos interpretam... à sua maneira

O futuro de Griezmann no Barcelona continua a ser uma incógnita. O francês tem interesse do Tottenham, mas a sua preferência será regressar à anterior 'casa', o Atlético Madrid, caso se concretize mesmo a sua saída dos blaugrana. Numa altura em que a sua permanência nos catalães parece incerta, a mulher do avançado, Erika Choperena, publicou uma mensagem enigmática no seu Instagram, que muitos adeptos tomam como relacionada ao destino do gaulês.





"Sei que estás a fazer um esforço enorme, que às vezes te custa o dobro, mas tem paciência. Porque aquele que sabe esperar, recebe o que merece", partilhou.Recorde-se que Griezmann continua a ser um dos elementos na porta de saída do Barcelona, devido ao seu peso na folha salarial, muito alto, e à necessidade do clube de se equilibrar financeiramente, com o objetivo de manter Messi no plantel e de poder disputar o campeonato espanhol na próxima temporada.